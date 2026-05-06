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Häuser mit Terrasse in Borgo dAnaunia, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 10 Schlafzimmer in Malosco, Italien
UP UP
Haus 10 Schlafzimmer
Malosco, Italien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 615 m²
Etagenzahl 4
Eingebettet in die Ruhe des Val di Non präsentiert sich dieses authentische Berghaus als ein…
$921,727
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Immobilienangaben in Borgo dAnaunia, Italien

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