  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Borgo dAnaunia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Borgo dAnaunia, Italien

1 immobilienobjekt total found
Haus 10 Schlafzimmer in Malosco, Italien
Haus 10 Schlafzimmer
Malosco, Italien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 615 m²
Etagenzahl 4
Eingebettet in die Ruhe des Val di Non präsentiert sich dieses authentische Berghaus als ein…
$921,727
Immobilienangaben in Borgo dAnaunia, Italien

