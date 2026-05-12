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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Bordighera, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir zum Verkauf drei exklusive Apartments. …
$804,348
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Wohnung 2 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 2 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir zum Verkauf eine exklusive Wohnung. Das…
$521,486
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Penthouse 3 zimmer in Bordighera, Italien
Penthouse 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir eine exklusive Wohnung im obersten Stoc…
$926,016
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