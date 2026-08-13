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Wohnimmobilien in Basilikata, Italien

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Schloss 30 zimmer in Ferrandina, Italien
Schloss 30 zimmer
Ferrandina, Italien
Zimmer 30
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 9 000 m²
Etagenzahl 5
Wunderschöne Villa mit Panoramablick auf die Landschaft, mit 7 Schlafzimmern und 10 Bädern. …
$3,26M
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Immobilienangaben in Basilikata, Italien

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