Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Avegno
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Avegno, Italien

2 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in Camogli, Italien
Villa 11 zimmer
Camogli, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Verkaufen in Camogli – Exklusive Villa mit atemberaubendem Meerblick im Herzen von Portofino…
$3,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Portofino, Italien
Villa
Portofino, Italien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 350 m²
An der malerischen Stelle von Portofino, in der Nähe des kristallklaren Meeres, steht eine L…
$22,13M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Avegno, Italien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen