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Wohnimmobilien in Safed, Israel

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Safed, Israel
Wohnung 4 zimmer
Safed, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
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$583,840
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Wohnung 5 zimmer in Safed, Israel
Wohnung 5 zimmer
Safed, Israel
Zimmer 5
Fläche 126 m²
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$606,800
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Wohnung 3 zimmer in Safed, Israel
Wohnung 3 zimmer
Safed, Israel
Zimmer 3
Fläche 79 m²
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$519,880
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