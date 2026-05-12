Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Unterbezirk Tel Aviv
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Unterbezirk Tel Aviv, Israel

;
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 6/7
Verkauf in Tel Aviv.Triplex auf Linie eins am Meer. Mit herrlichem Meerblick.7 Etagenhaus an…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Unterbezirk Tel Aviv, Israel

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen