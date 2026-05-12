Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bezirk Tel-Aviv
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Bezirk Tel-Aviv, Israel

;
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 6/7
Verkauf in Tel Aviv.Triplex auf Linie eins am Meer. Mit herrlichem Meerblick.7 Etagenhaus an…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bezirk Tel-Aviv, Israel

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen