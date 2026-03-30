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Wohnung mit Garten kaufen in Ramat HaSharon, Israel

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ramat HaSharon, Israel
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ramat HaSharon, Israel
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
2 different duplex garden apartments available in a gorgeous, new luxury project for sale in…
$2,28M
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