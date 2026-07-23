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Wohnimmobilien in Ofakim, Israel

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ofakim, Israel
Wohnung 3 zimmer
Ofakim, Israel
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Ein großes Projekt mit enormem Potenzial
$464,340
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