  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Penthouse centre ville

Wohnquartier Penthouse centre ville

Netanja, Israel
von
$1,15M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38841
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique a renover
Tel-Aviv, Israel
von
$1,64M
Wohnviertel Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Vieux nord immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
Wohnviertel Sublime pentahouse
Tel-Aviv, Israel
von
$6,20M
Wohnviertel 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Aschkelon, Israel
von
$347,680
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse centre ville
Netanja, Israel
von
$1,15M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Quartier Adar Yossef
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,02M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Alle anzeigen Wohnviertel A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Chadera, Israel
von
$1,935
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen