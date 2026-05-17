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Wohnquartier Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36637
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaZohar, 5

Über den Komplex

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In einem neuen Gebäude im Herzen des beliebten Stadtteils Bavli, High-End-Penthouse mit klarer Westansicht – das Meer in Sicht! 5 geräumige Zimmer Immense Terrasse von 28 m2 angrenzend an das Wohnzimmer und die Master-Suite Privatdach von 50 m2 mit Schwimmbad Dreifache Exposition Große Fenster für reichlich natürliches Licht Exklusiv – Luxus und Komfort in Bavli

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Tel-Aviv, Israel
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