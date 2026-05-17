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Wohnquartier Superbe 3 pieces a bavli exclusivite

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36636
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaZohar, 5

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In einem neuen Gebäude im Herzen des beliebten Stadtteils Bavli, 3 Zimmer Wohnung geräumig und gehoben: 74 m2 Wohnfläche Sonnenterrasse von 11 m2 Privatparkplatz Schlüssel im Büro – ohne Verzögerung zu besuchen!

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Tel-Aviv, Israel
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