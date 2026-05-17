  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces

Wohnquartier Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces

Jerusalem, Israel
von
$1,30M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36635
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
4-Zimmer-Wohnung im Zentrum und gesucht Bezirk Arnona, zu einem unschlagbaren Preis! 94 m2 Wohnfläche und 9 m2 von mirpeset mit offenem Blick, in einem luxuriösen Gebäude mit Fitnessraum, Fußbodenheizung mit separater Steuerung in jedem Zimmer, Zentrale Klimaanlage, luxuriöse und moderne Küche, helle Zimmer, ruhig, Parkplatz und Keller inbegriffen. Shabbat Aufzug.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$1,89M
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel Appartement nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,60M
Wohnviertel Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Jerusalem, Israel
von
$4,288
Sie sehen gerade
Wohnquartier Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Alle anzeigen Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalem, Israel
von
$40,474
Jerusalem – Bezirk Mamilla – Büro zur Miete Im zweiten und letzten Stock gelegen, Komplettboden von 809 m2 Roh, mit Blick auf die Rampen von Jerusalem. Monatliche Miete: 118 000 Verwaltungskosten: 24,270 pro Monat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement renove de quatre pieces
Wohnviertel Appartement renove de quatre pieces
Wohnviertel Appartement renove de quatre pieces
Wohnviertel Appartement renove de quatre pieces
Wohnviertel Appartement renove de quatre pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement renove de quatre pieces
Wohnviertel Appartement renove de quatre pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Vierzimmerwohnung exklusiv renoviert, moderne Küche und Blick auf Jerusalem
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse 4 piEces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 piEces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 piEces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 piEces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 piEces agamim
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 4 piEces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 piEces agamim
Aschkelon, Israel
von
$675,710
4-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Agamim. Gebäude Y.H. Dimri, in der Nähe des Parks. Einzigartige Wohnung oben. Wohnfläche: 105 m2 + Mirpeset von 30 m2 (sukkah). Schöne Wohnung mit einer Deckenhöhe von 3 m, renovierte Küche, großzügige Räume, transparente Sicherheitsbars, zentrale Klimaanlage. A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen