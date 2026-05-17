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Wohnquartier Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Jerusalem, Israel
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ID: 36634
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

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Das Hotel liegt im Herzen des Stadtteils Ramat Eshkol komplett renoviert. Wohnung im 3. Stock mit Aufzug eines Gebäudes, das einem Tama 38 Projekt (Total Restrukturierung) unterliegt, genehmigt und unterzeichnet. Starten Sie die Arbeit in den nächsten Monaten. Umgestaltungen geplant: Übergang von 3 Zimmern zu 4 Zimmer durch die Hinzufügung eines mamad Zimmer (fortifiziertes Zimmer). Stromfläche 72 m2 (ohne Terrasse). Zukünftige Fläche 93 m2 Innenraum + Zusatz von 2 Terrassen von insgesamt 9 m2. Es gibt auch einen privaten Parkplatz und einen Keller. Die Wohnung in ihrem aktuellen Zustand ist perfekt bewohnbar, weil vor kurzem renoviert. Möglichkeit, es vollständig möbliert zu erhalten und sogar zu mieten, wie es ist bis zum Beginn der Tama 38.

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