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Wohnquartier Appartement renove de quatre pieces

Jerusalem, Israel
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$1,15M
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ID: 36633
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Vierzimmerwohnung exklusiv renoviert, moderne Küche und Blick auf Jerusalem

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Jerusalem, Israel
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