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Wohnquartier Penthouse 5 etoiles

Jerusalem, Israel
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ID: 36632
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Traum Penthouse 5 Zimmer 140 m2 + Terrasse 30 m2. Etage 23 von 24. Atemberaubender Panoramablick auf alle Jerusalem und die Altstadt. 2 Elternsuiten mit eigenem Duschbad mit einer zusätzlichen Terrasse. Echtes Parkett in der gesamten Wohnung. Fußbodenheizung mit unabhängiger Steuerung in jedem Zimmer. Zentrale Klimaanlage. High-End amerikanische Küche. Die gesamte Wohnung ist mit natürlichem Licht überflutet. Luxus-Gebäude mit Lobby-Typ Hotel 5 Sterne. 4 Lifte inklusive 2 von Shabbat. Sportraum im Gebäude. Keller. 2 private Parkplätze.

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