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Wohnquartier Penthouse de reve a larchitecture haut de gamme

Jerusalem, Israel
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$2,98M
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ID: 36631
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

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Traum Penthouse mit High-End-Architektur, mit spektakulärem Blick und luxuriöser offener Küche. Wohnungsgröße : 158 m2. Terrasse de la Soucca : 46 m2.

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Jerusalem, Israel
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