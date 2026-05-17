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Wohnquartier A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36630
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

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Exklusiv. 4 Zimmer im Süden von Tel Aviv 5. Stock mit Fläche von 110 m2 13 m2 Terrasse. Es besteht aus 3 Schlafzimmern mit einer Suite Elternhaus mit Bad und Ankleideraum + 1 Parkplatz im Keller, Schule, Geschäfte und Gärten Kinder am Fuß des Gebäudes. 2 Lifte inklusive 1 schattigen.

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Tel-Aviv, Israel
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