  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Penthouse de reve dans un immeuble de luxe

Wohnquartier Penthouse de reve dans un immeuble de luxe

Jerusalem, Israel
von
$2,92M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36629
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Traum Penthouse 5 Zimmer 140 m2 + Terrasse soccah 40 m2 Boden 23 von 24 Atemberaubender Panoramablick auf alle Jerusalem und die Altstadt. Genuine Parkett in der gesamten Wohnung Fußbodenheizung mit unabhängiger Steuerung in jedem Zimmer. Zentrale Klimaanlage. High-End amerikanische Küche. Die gesamte Wohnung ist mit natürlichem Licht überflutet. Luxus-Gebäude mit Lobby-Typ Hotel 5 Sterne. 4 Lifte inklusive 2 von Shabbat. Sportraum im Gebäude. Cave. 2 private Parkplätze

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
von
$432,180
Wohnviertel Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aschkelon, Israel
von
$634,550
Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aschkelon, Israel
von
$473,340
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$644,840
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Jerusalem, Israel
von
$2,92M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,40M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Terrasse souccah
Wohnviertel Terrasse souccah
Wohnviertel Terrasse souccah
Wohnviertel Terrasse souccah
Wohnviertel Terrasse souccah
Alle anzeigen Wohnviertel Terrasse souccah
Wohnviertel Terrasse souccah
Aschkelon, Israel
von
$576,240
Sehr geräumiges 4-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Agamim mit Terrasse soccah
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Wohnviertel Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Wohnviertel Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Wohnviertel Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Wohnviertel Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Alle anzeigen Wohnviertel Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Wohnviertel Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Aschkelon, Israel
von
$710,010
Außergewöhnlicher Fall nicht zu verpassen! Agamim, kleines Gebäude von 2 Etagen, Erdgeschoss 4 Zimmer von 104 m2 + Garten von 200 m2 piscinable, Keller und Parkplatz. Offene Aussicht. Superprodukt für Investitionen oder Lebensraum. Zwei Jahre Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen