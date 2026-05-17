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Wohnquartier Penthouse de reve avec piscine

Jerusalem, Israel
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ID: 36628
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Traum Penthouse, auf der 24. Etage, 140 qm gebaut und 25 qm zusätzliche Terrasse mit privatem Pool, Panoramablick, 5 Zimmer, luxuriöse Master-Suite, Fußbodenheizung, in einem luxuriösen Gebäude mit Fitnessraum im Gebäude, helle Zimmer mit Fenstern, moderne Luxusküche, mamad, Aufzug Shabbat, überdachter Parkplatz und Keller. Im Zentrum und suchte nach Bezirk Arnona.

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Jerusalem, Israel
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