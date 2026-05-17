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Wohnquartier Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer

Jerusalem, Israel
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ID: 36627
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

Über den Komplex

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In einem schönen Neubau im Herzen der Moshava, 4-Zimmer-Wohnung im 2. Stock mit Aufzug, schönes Wohnzimmer mit Balkon teilweise Soccah, große Küche, 3 Schlafzimmer mit einem Hauptschlafzimmer, 4 Ausstellungen, Parkplatz, ruhig!

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Jerusalem, Israel
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