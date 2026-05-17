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Wohnquartier Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36626
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Olei HaGardom, 33

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Neue 3-Zimmer-Wohnung, in einem prestigeträchtigen Gebäude im Stadtteil Ramat HaChayal, offene amerikanische Küche, Wohnzimmer mit Balkon mit Panoramablick, Parkettböden in den Zimmern, zentrale Klimaanlage, Parkplatz, in der Nähe einer Synagoge und einem mikvé. Ein für Gebäude gebräuchlicher Grünpark ist derzeit im Bau, eine Immobilie zu einem Preis, die eine unglaubliche Gelegenheit darstellt.

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Tel-Aviv, Israel
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