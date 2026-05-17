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Wohnquartier Au coeur de mekor haim

Jerusalem, Israel
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ID: 36625
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

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Im Herzen von Mekor Haim, zwischen Mochava und Baka. Im berühmten Quadra-Projekt ist diese schöne 5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf 138 m2 und bietet schöne Dienstleistungen, mit einer Terrasse von 8 m2 und einem schönen angenehmen und geräumigen Wohnzimmer. 4 Schlafzimmer, plus ein Büroraum. Eine schöne Master-Suite mit 2 Bädern. Doppelparkplatz und Keller. Die Residenz verfügt über einen SPA-Bereich mit einem großen Pool, Fitnessraum und Hamam.

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Jerusalem, Israel
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