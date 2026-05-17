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Wohnquartier Vue mer imprenable immeuble avec equipements jacuzzi sauna piscine A 2 pas de la mer

Aschkelon, Israel
von
$377,300
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ID: 36624
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

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Unverbauter Meerblick in einem Gebäude mit High-End-Annehmlichkeiten (Jacuzzi, Sauna, Schwimmbad). Das Hotel liegt 2 Schritte vom Meer entfernt.

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Aschkelon, Israel
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