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Wohnquartier Belle maison en centre ville avec piscine

Ra’anana, Israel
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$13,90M
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ID: 35785
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

Über den Komplex

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Schönes Haus mit Pool in der Innenstadt von Raanana. Gute Vorteile. Ruhige Straße. 7 Zimmer mit 3 Suiten. Sehr großer Keller. 450 m2 Wohnfläche und 455 m2 Land. Parkplatz.

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Ra’anana, Israel
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