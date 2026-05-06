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Wohnquartier Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux

Ra’anana, Israel
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ID: 35752
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaGalim

Über den Komplex

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In einer ruhigen und Wohnstraße westlich von Raanana. Eckhaus von 8 Zimmern. Große Stücke. Vier Suiten auf dem Boden. Unsinn unter dem Boden brachte. insgesamt: 6 Badezimmer. 7 Toiletten. viele Wohnräume. Ein schöner Pool.

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Ra’anana, Israel
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