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Wohnquartier Villa de charme a herzlya

Herzlia, Israel
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$7,80M
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ID: 35522
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzlia
  • Adresse
    HaNadiv, 8

Über den Komplex

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Seltene Gelegenheit – Charmante Villa in Herzliya In einer ruhigen und grünen Straße gelegen, entdecken Sie diese schöne 6-Zimmer-Villa mit Komfort und Ruhe. Ideal gelegen in der Nähe von Schulen und Geschäften. Fläche : 181 m2 bewohnbar auf einem 330 m2 Grundstück. Eine hervorragende private Elternsuite im obersten Stock. Sehr schöner Garten mit Bäumen, besonders schön zu leben. Ein privilegiertes und familiäres Umfeld im Herzen eines gesuchten Sektors.

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