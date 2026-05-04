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Wohnquartier Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35515
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Feivel, 11

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Neu im Verkauf ausschließlich Bei 4 rue Favel in der Nähe von kikar hamedina und arlozorov in einer ruhigen Straße In einem neuen Immobilien- und Standprogramm signiert Even Derech Schöne Wohnung 3 Zimmer 71 m2 + eine luxuriöse sonnige Terrasse von 8 m2 Erste Etage Mamad in der Wohnung Tiefgarage?️Ein Keller neben dem Parkplatz!

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