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Wohnquartier Centre ville renove

Ra’anana, Israel
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ID: 35336
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

Über den Komplex

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RAANANA CENTRE-VILLE - LOCATION 5 TEIL ALLES Im Zentrum von Raanana gelegen, bietet diese 5-Zimmer-Wohnung von 120 m2 eine praktische und angenehme Wohnumgebung mit allem zu Fuß erreichbar. Ein funktionales Anwesen, ideal für eine Familie, die im Herzen der Stadt sein will. ✔️ 120 m2 Wohnfläche ✔️ Zweiter Stock ✔️ Terrasse von 5 m2 ✔️ Parkplatz ✔️2 Badezimmer ✔️ inklusive mamad Was wir mögen: Eine zentrale, lebhafte Lage, mit Geschäften, Schulen und Transport in unmittelbarer Nähe. Hier setzen wir das Auto runter und wir machen alles zu Fuß.

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