  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Appartement 3 pieces bien situer

Wohnquartier Appartement 3 pieces bien situer

Aschdod, Israel
von
$1,70M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35325
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Arlosoroff

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zum Verkauf Wohnung 3 Zimmer Bezirk Hey Standort Neues Gebäude mit Aufzug Sehr gut zu investieren

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Ramat Gan, Israel
von
$2,64M
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,80M
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$2,35M
Wohnviertel Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,920
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 3 pieces bien situer
Aschdod, Israel
von
$1,70M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Wohnviertel Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Wohnviertel Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Wohnviertel Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Wohnviertel Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Wohnviertel Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Bat Yam, Israel
von
$787,200
Wohnung zu renovieren 4 Zimmer 105m2 + Balkon 15m2 mit offenem Blick. Möglichkeit der Umwandlung in 5 Stücke. Etage 5 von 8 mit Aufzug. 300 Meter vom Meer und 400 Meter von der Straßenbahn von Bat Yam nach Tel Aviv in 12 Minuten. Ausgezeichnete Mietinvestition (geschätzter Mietwert von 5.000…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Aschdod, Israel
von
$721,600
Verkauf in Ashdod : Ein echter Liebling! 4 Zimmer-Wohnung – 128 m2 mit Balkon von 10 m2 bietet einen völlig unverbauten Blick auf den Park, ohne gegenüber. Das Apartment befindet sich in einer begehrten Residenz von 8 Etagen, mit 2 Aufzügen einschließlich eines Aufzugs von Shabbat, verfügt …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$974,160
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt um…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen