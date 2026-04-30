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Wohnquartier Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam

Bat Yam, Israel
von
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ID: 35307
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaZfira

Über den Komplex

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Hatsfira Straße in Bat Yam, ruhige Gasse 200m vom Strand und in der Nähe der Straßenbahn von Bat Yam nach Tel Aviv Projekt Pinoui-Binoui (neues Gebäude) am Ende der Konstruktion ideal platziert. High-End Spezifikationen Lieferung geplant für Juni 2026

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Bat Yam, Israel
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