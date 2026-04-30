  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Wohnquartier Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$10,98M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35292
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen der Weißen Stadt, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Boulevards Ben Gurion, wird ein neues 5-stöckiges Boutique-Gebäudeprojekt mit einer begrenzten Anzahl von Residenzen geboren – zu zeitgenössischer Architektur und inspiriert den Charakter des historischen Tel Aviv. Abbruch/Rekonstruktionsprojekt mit strengen Standards Von 3 bis 5 Zimmern (einschließlich Penthouse mit privatem Pool), durch eine Duplex mit offenem Garten auf einem bewaldeten Innenhof, jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, eine lebendige Umgebung, die urbanen Geist und raffinierte Lebensqualität verbindet. Jede Wohnung ist mit Parkplatz (2 Parkplätze für das Penthouse) verkauft.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra’anana, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
von
$3,80M
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,71M
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,23M
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,56M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$10,98M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$5,694
Neu zu vermieten in dem gesuchten und luxuriösen Projekt der "Migdal Hanesharim", mit einer prächtigen Eingangshalle, einem Gatekeeper am Eingang und Tiefgarage. Im 7. Stock, ein neues Büro und hochstehendes mit einer Bruttofläche von 248 m2, mit zwei Ausstellungen. Es bietet einen grünen Bl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,18M
Suchen Sie ein neues Projekt in Netanya? Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben. Das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einem der gefragtesten Standorte von Netanya. Projektcharakter: Die Architektur des Wohnturms, das mod…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Große 3 Zimmer + Balkon 81m2 + 4m2 Balkon 3. Stock mit Aufzug + Parkplatz Renoviertes Bauhausgebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen