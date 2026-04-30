  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Wohnquartier Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35286
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen der Weißen Stadt, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Boulevards Ben Gurion, wird ein neues 5-stöckiges Boutique-Gebäudeprojekt mit einer begrenzten Anzahl von Residenzen geboren – zu zeitgenössischer Architektur und inspiriert den Charakter des historischen Tel Aviv. Abbruch/Rekonstruktionsprojekt mit strengen Standards Von 3 bis 5 Zimmern (einschließlich Penthouse mit privatem Pool), durch eine Duplex mit offenem Garten auf einem bewaldeten Innenhof, jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, eine lebendige Umgebung, die urbanen Geist und raffinierte Lebensqualität verbindet. Jede Wohnung ist mit Parkplatz (2 Parkplätze für das Penthouse) verkauft.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe cottage
Tel Mond, Israel
von
$4,69M
Wohnviertel 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$685,520
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$613,360
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,71M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Schöne 3 Zimmer / großes Wohnzimmer mit 2 Balkone auf der Straße / 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer. Ruhig, hell und sehr grün. Nahe am Meer und Bugrashov... Ausgezeichnetes Produkt verkauft möbliert und ausgestattet
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Wohnviertel Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Exklusives Marketing Nadlan Lev TLV. Bauhaus-Gebäude unter Renovierung. Gebäude mit Aufzug und Privatparkplatz. Hoher Boden, hochwertige Oberflächen. Lieferung in 12 Monaten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,64M
Droyanov Straße, sehr ruhige kleine Straße in der Nähe der Bograshov Straße und dem Meer. Gebäude der Corner Wohnung " 104m2 im Cadastre Viele geschlossene Balkone, so ist es leicht zu sagen 115m2 Voller klarer Blick Sehr hell Alle Richtlinien Sehr ruhig Nähe zum Strand 2. Stock Kein Aufzug…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen