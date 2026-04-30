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Wohnquartier Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35281
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 15

Über den Komplex

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Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Dizengoff, Geschäfte, renommierte Schulen und Annehmlichkeiten. Elegante und grüne Wohnanlage, ideal für anspruchsvolle Familien und Investoren. Neubau mit erworbener Lizenz, Arbeit im Fortschritt, Lieferung in ca. 2 Jahren geplant. Moderne Architektur, High-End-Services, geräumige Terrassen, MAMAD und private Parkplätze. Außergewöhnliche 4 Zimmer Apartments und Penthäuser zur Verfügung. Großzügige Flächen mit großen Terrassen öffnen sich zum Wohnzimmer. Direkter Zugang zur zentralen Straßenbahn, die die ganze Stadt und das Meer verbindet. Lage mit hohem Erbe-Wert und hervorragendem Potenzial für Mehrwert.

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Tel-Aviv, Israel
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