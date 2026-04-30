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Wohnquartier Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025

Tel-Aviv, Israel
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$5,65M
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ID: 35270
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

Über den Komplex

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Rembrandt Street, in der Nähe des Rabin-Platzes und ca. 1 km vom Meer entfernt, in einer zentralen und nachgefragten Umgebung in der Nähe des Rathauses und des Ichilov medizinischen Zentrums (sehr zentral und gesucht Bereich mit starker Miete und Erbe Nachfrage). - Das 3-Zimmer-Apartment befindet sich im 6. Stock eines neuen Gebäudes, das 2025 ausgeliefert wurde und eine Fläche von 68 m2 bietet. - Ja. Der Wohnraum ist modern und hell, mit neuesten und hochwertigen Dienstleistungen. - Schöne Terrasse von 14 m2, ideal zum Genießen der Außenseite. - Ja. Das Apartment verfügt über ein Badezimmer mit WC und einen mamad mit benutzerdefinierten integrierten Ankleideraum. - Ein Parkplatz vervollständigt diese Immobilie, selten in dieser Gegend.

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