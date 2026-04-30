Wohnquartier Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
NEU AUF DER MARKT!
Zu vermieten Yad Haroutzim Straße, im Herzen des Geschäfts- und Geschäftszentrums von Talpiot, mit schnellem Zugang zu den Hauptstraßen.
Das Hotel liegt in einem ruhigen und hochwertigen Boutique-Gebäude, mit einer einladenden Lobby, Betreuer, Aufzüge und Tiefgarage mit der Möglichkeit, viele Orte zu mieten. Es wird ein Prämienraum von ca. 529 m2 Brutto angeboten, der von drei Ausstellungen profitiert. Die Büros sind ausgestattet und einsatzbereit, mit ausgezeichneter Volumen-Optimierung und funktioneller Verteilung inklusive Empfangsbereich, 22 Büros, einem Tagungsraum, einem Kommunikationsraum, großen Fenstern mit offenem Blick, einer Küchenzeile und privaten Sanitäranlagen. Darüber hinaus ist ein privater Schutz für ca. 27 m2 an der Unterkunft angebracht. Die Parkkosten betragen 650 pro Monat. Möglichkeit, den Raum zu teilen oder ihn entsprechend den Bedürfnissen des Mieters anzupassen. Die unmittelbare Umgebung bietet eine breite Palette von Dienstleistungen: Banken, öffentliche Einrichtungen, Geschäfte und Geschäftszentren.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen