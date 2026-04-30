  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer

Wohnquartier Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer

Bat Yam, Israel
von
$820,000
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35265
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Daniel, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neubau am Meer. Lieferung innerhalb von 12 Monaten. RDJ mit privatem Garten - Privatparkplatz. Familienwohnung + Garten.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Maison privative avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$2,21M
Wohnviertel Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,12M
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aschkelon, Israel
von
$587,120
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,40M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
von
$820,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,18M
EXCLUSIVENESS – Helle und geräumige Wohnung! Baron Hirsch, Kiryat Moshe Nachbarschaft, Jerusalem ✨ Neun, neun, neun! ✨Zu verkaufen: schöne 5-Zimmer-Wohnung, nach der Erweiterung der TAMA 38. Fläche: 93 m2 groß + Terrasse Sukkah Helle Wohnung mit 3 Ausstellungen Geräumig und gut arrangie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$967,600
Verpassen Sie es nicht! Wohnung 2 Zimmer mit Terrasse zum Verkauf in Tel Aviv. 2 Schritte vom Rotschild Boulevard. ist nah an allem im Herzen von Tel aviv. Ideal für einen Fuß an Land. neue Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$3,68M
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen