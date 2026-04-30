Wohnquartier penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff

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Tel Aviv's Old North – eine erstklassige Lage nur wenige Gehminuten vom Strand, Hafen von Tel Aviv, Cafés, Restaurants und Geschäften. Eine perfekte Balance zwischen dynamischem Stadtleben und einer ruhigen und authentischen Atmosphäre.
Details zum Objekt:
• ca. 130 m2 Wohnfläche, privater Aufzug
• 4,5 Zimmer, großes Wohnzimmer von ca. 48m2, 2 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit direktem Zugang zu einem sicheren Raum (Mamad), ideal in der Garderobe angeordnet werden, 2sdb/WC
• Innentreppe, die zu zusätzlichen Platz im 6. Stock führt, ideal für ein Büro oder professionelle Aktivität
• Terrasse von ca. 30 m2 – perfekt für den Empfang mit ungehindertem Blick
• Rückterrasse von ca. 7 m2 – ruhig und intim
• Im 7. Stock, sehr hell
• Gesichertes Zimmer (Mamad) bietet Komfort und Gelassenheit
• Keine Parkplätze
- Ein seltenes Penthouse mit hohem Potenzial – ideal für eine luxuriöse Residenz oder strategische Investition in einem sehr beliebten Bereich
Preis : 9.200.000
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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