  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam

Wohnquartier Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam

Bat Yam, Israel
von
$2,59M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35250
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Kdoshei Kahir

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage. Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren. PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen vor Preiserhöhung um 120.000NIS: * 2 Stück von 2.421,900NIS * 3 Stück von 2.328.000NIS * 4 Stück von 2.670.000NIS * Mini Penthouse von 3.829.500NIS * Penthouse von 5.761.280NIS Kadoshei Kaire Die Straße, ruhig und intim, liegt ideal im Herzen des Stadtzentrums von Bat Yam, nur wenige Gehminuten von der Promenade und dem Meer entfernt. Die Nachbarschaft bietet eine komplette Umgebung mit anerkannten Schulen, kulturellen Zentren, kommunalen Dienstleistungen, Geschäften und trendigen Cafés. Die Zugänglichkeit ist dank der Straßenbahn in unmittelbarer Nähe optimal und erhöht die Attraktivität und das Potenzial des Sektors. Ein Premium-Projekt mit hohem Potenzial, in einem sich verändernden Sektor, ideal für Wohnen oder Investitionen.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aschdod, Israel
von
$1,54M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalem, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Projet neuf bat yam
Bat Yam, Israel
von
$3,48M
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,64M
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$5,500
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,59M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,18M
EXCLUSIVENESS – Helle und geräumige Wohnung! Baron Hirsch, Kiryat Moshe Nachbarschaft, Jerusalem ✨ Neun, neun, neun! ✨Zu verkaufen: schöne 5-Zimmer-Wohnung, nach der Erweiterung der TAMA 38. Fläche: 93 m2 groß + Terrasse Sukkah Helle Wohnung mit 3 Ausstellungen Geräumig und gut arrangie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
von
$5,25M
Sehr hochstehendes Gebäude. Wohnung auf einer Ebene. 244m2 Wohnfläche + 75m2 Terrasse auf einer Ebene. Ruhige Straße, klare Aussicht. Zehn Minuten vom Meer entfernt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
Netanja, Israel
von
$3,29M
Netanya verführt durch seine lebendige Umgebung zwischen Stränden, Spaziergängen und lebendigem Stadtleben. Jerusalem Straße, nur 2 Minuten von den Stränden entfernt, bietet diese Wohnung früher 5 Zimmer, die in 4 Zimmer umgewandelt wurden, schöne Mengen auf 130 m2. Das Hotel liegt auf der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen