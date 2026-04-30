  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier La pEpite A tel aviv emplacement premium

Wohnquartier La pEpite A tel aviv emplacement premium

Tel-Aviv, Israel
von
$2,89M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35248
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Allenby, 56 Cheers Rock Bar

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zum Verkauf, super 2 Schlafzimmer Wohnung komplett renoviert, in 56 Allenby Street, im Herzen von Tel Aviv. Diese Unterkunft befindet sich im 2. Stock eines Gebäudes mit Aufzug und bietet eine moderne, komfortable und perfekt optimierte Wohnumgebung. Jeder Raum wurde entworfen, um Funktionalität und Eleganz zu kombinieren, mit sauberen Oberflächen und eine Atmosphäre bereit, sofort zu leben, ohne jede Arbeit geplant werden. Die Wohnung verfügt auch über einen schönen Balkon, einen echten Vermögenswert, um einen Außenbereich im Stadtzentrum zu genießen, sei es zum Entspannen oder zum Empfangen. Seine Lage ist ein echter strategischer Vorteil: nur wenige Schritte von Geschäften, Restaurants, Transport und Strand entfernt. Hier profitieren Sie von einer zentralen, dynamischen und gesuchten Adresse, ideal um vollständig Tel Aviv zu leben oder eine Investition mit hoher Mietnachfrage zu sichern. Diese Eigenschaft erfüllt alle auf dem Markt gesuchten Kriterien: komplette Renovierung, Premium-Standort, Zugänglichkeit und offensichtliches Wertpotenzial. Eine seltene Gelegenheit, sowohl für einen Hauptwohnsitz als auch für eine rentable und sichere Investition.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israel
von
$2,05M
Wohnviertel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$7,50M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalem, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,11M
Sie sehen gerade
Wohnquartier La pEpite A tel aviv emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
von
$2,89M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bien situe
Wohnviertel Bien situe
Jerusalem, Israel
von
$1,870
Wohnung in sehr gutem Zustand, teilweise möbliert, in der Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel, sehr empfehlenswert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek
Wohnviertel A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek
Wohnviertel A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek
Wohnviertel A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek
Wohnviertel A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek
Alle anzeigen Wohnviertel A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek
Wohnviertel A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$17,500
LOOKING – Sheffer Lane, Tel Aviv Ein kurzer Spaziergang vom Carmel Markt In einem der ersten Wohnviertel von Tel Aviv aus den 1920er Jahren und ursprünglich für Mitarbeiter der Anglo-Palestine Company (heute Bank Leumi) entwickelt, bietet diese ruhige Passage ein einzigartiges Gleichgewicht …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$501,840
Neve ilan 4 Zimmer im Zentrum rue elie Cohen sehr guter Zustand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen