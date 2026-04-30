Wohnquartier La pEpite A tel aviv emplacement premium

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Zum Verkauf, super 2 Schlafzimmer Wohnung komplett renoviert, in 56 Allenby Street, im Herzen von Tel Aviv.
Diese Unterkunft befindet sich im 2. Stock eines Gebäudes mit Aufzug und bietet eine moderne, komfortable und perfekt optimierte Wohnumgebung. Jeder Raum wurde entworfen, um Funktionalität und Eleganz zu kombinieren, mit sauberen Oberflächen und eine Atmosphäre bereit, sofort zu leben, ohne jede Arbeit geplant werden.
Die Wohnung verfügt auch über einen schönen Balkon, einen echten Vermögenswert, um einen Außenbereich im Stadtzentrum zu genießen, sei es zum Entspannen oder zum Empfangen.
Seine Lage ist ein echter strategischer Vorteil: nur wenige Schritte von Geschäften, Restaurants, Transport und Strand entfernt. Hier profitieren Sie von einer zentralen, dynamischen und gesuchten Adresse, ideal um vollständig Tel Aviv zu leben oder eine Investition mit hoher Mietnachfrage zu sichern.
Diese Eigenschaft erfüllt alle auf dem Markt gesuchten Kriterien: komplette Renovierung, Premium-Standort, Zugänglichkeit und offensichtliches Wertpotenzial.
Eine seltene Gelegenheit, sowohl für einen Hauptwohnsitz als auch für eine rentable und sichere Investition.
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Tel-Aviv, Israel
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