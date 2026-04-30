  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement

Wohnquartier Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement

Tel-Aviv, Israel
von
$5,40M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35241
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen Ende 2028 Erhaltene Mittel Bankgarantien

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Wohnviertel Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$2,89M
Wohnviertel 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$5,10M
Wohnviertel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$3,65M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$951,200
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$5,40M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,48M
Außergewöhnliches Penthouse mit atemberaubender Aussicht! Entdecken Sie diese herrlichen 4 Zimmer von 117 m2, entworfen mit Sorgfalt und Raffinesse, Kombination von Luxus, Komfort und hochwertigen Materialien. Eine große Terrasse von 25 m2 mit Blick auf den Himmel bietet einen unverbauten …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,30M
4 Zimmer, neu in einem neuen Boutique-Gebäude, geräumig und realisiert nur mit Luxusmaterialien, Terrasse von 12 m2, Parkplatz. 3 Schlafzimmer, darunter ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad, MAMAD und ein zweites Badezimmer. Sehr hell mit großen Fenstern und ruhig. 5 Minuten vom Hayarkon Pa…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
von
$465,760
Ein großes Projekt mit enormem Potenzial
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen