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Wohnquartier Appartement a louer a keter david jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 35228
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

Über den Komplex

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George Washington Street (Keter David) 4-Zimmer-Wohnung – 120 m2 4. Stock von 8 Voll möblierte gehobene Geräumig und hell Parkplatz Kasse Balkon für Soukka Lagerung Arnona jährlich : 9.200 NIS Eigentumsgebühren: NIS 2.400 pro Monat

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Jerusalem, Israel
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