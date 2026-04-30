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Wohnquartier Cottage a louer a jerusalem emek refaim

Jerusalem, Israel
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ID: 35227
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

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Creamy 18 – Ferienhaus 200 m2 auf 4 Ebenen 190 m2 Garten Komplex von 4 Hütten mit Privatparkplatz für jedes Cottage (Gate) (Klassifiziertes Gebäude / Architekturbewahrung) Deutsche Kolonie Bezirk – Deutsche Kolonie Privathaus 6 Stück Garten Teilweise möbliert Gesichertes Zimmer (mamad) geteilt mit dem Nachbarn (zugänglich von zu Hause) 4 Etagen Stufe 1: Küche, Wohnzimmer, Gästetoilette Boden -1: Gemeinschaftsraum, Wäscherei, Safe (mamad) Phase 2: 3 Schlafzimmer Ein Schlafzimmer mit Balkon Parental Suite (Master) Badezimmer (Dusche) Boden 3: Terrasse 2 Schlafzimmer Badezimmer Zentrale Klimaanlage im ersten Stock Klimaanlage in jedem Zimmer

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Jerusalem, Israel
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