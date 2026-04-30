  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,02M
;
Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35225
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein Zurim, Jerusalem Residence befindet sich in der alten Arnona, ruhig und bewaldet. Voraussichtliche Lieferung in ca. 1,5 Jahren Geräumige Apartments mit Terrasse, verfügbar in 2.5 Zimmern — Sehr attraktiv in einem gesuchten und grünen Bereich Gehdistanz von der zukünftigen Straßenbahnlinie Niedriges Gebäude (6 Stockwerke) mit High-End-Technische Oberflächen Garage und Keller in jeder Wohnung enthalten

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$13,00M
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Jerusalem, Israel
von
$918,400
Wohnviertel Appartement en rez de jardin a vendre rue monbaz jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,36M
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aschdod, Israel
von
$770,800
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,02M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces moderne proche de rothschild
Wohnviertel 4 pieces moderne proche de rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Fall zu nehmen! Modernes Gebäude in einer Sackgasse auf der Mazeh Street. 4 Zimmer modern, hell und grün. Aufzug und Privatparkplatz am Cadastre
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Wohnviertel Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Wohnviertel Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Wohnviertel Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Wohnviertel Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Wohnviertel Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Wohnviertel Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,23M
Sublime 3 Zimmer mit 2 großen Schlafzimmern / großes Wohnzimmer offen auf Balkon mit Blick auf Straße / 2 Badezimmer und 3 Toiletten. Komplett renoviert / verkauft möbliert und ausgestattet. Nur 5 Gehminuten vom Meer entfernt. Ausgezeichnetes Produkt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,18M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen