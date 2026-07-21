  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Wohnquartier Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35220
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

Über den Komplex

Schöne 3 Zimmer + Balkon Allein im Obergeschoss 2 Hauptschlafzimmer + großes Wohnzimmer Separate Toiletten Straße ruhig und voller Osten Tel Aviv Parkplatz vorn

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Wohnviertel Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Wohnviertel Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Wohnviertel Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Wohnviertel Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Wohnviertel Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Wohnviertel Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Aschdod, Israel
von
$2,46M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex penthouse park hayarkon
Wohnviertel Duplex penthouse park hayarkon
Wohnviertel Duplex penthouse park hayarkon
Wohnviertel Duplex penthouse park hayarkon
Wohnviertel Duplex penthouse park hayarkon
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex penthouse park hayarkon
Wohnviertel Duplex penthouse park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,23M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,25M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen