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Wohnquartier 4 pieces balcon renove avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
5
ID: 35218
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Hess, 27

Über den Komplex

In einer ruhigen Straße nahe dem Meer, renoviertes Gebäude mit Aufzug, angenehmer Eingang mit Digicode. 3 Luftausrichtung, 4 Zimmer, 2 Bäder, 2 Toiletten. Möglichkeit, einen Parkplatz zu mieten.

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Tel-Aviv, Israel
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