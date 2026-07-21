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Wohnquartier Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35214
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shaul HaMelekh, 29

Über den Komplex

Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe des Teatro d'Habima. 120m2 Wohnfläche mit 3 Schlafzimmern, großem Wohnzimmer und einer unabhängigen Küche. Hochwertiges Produkt zu erfassen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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