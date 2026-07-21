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Wohnquartier 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
2
ID: 35213
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 11

Über den Komplex

Renoviertes eklektisches Gebäude! Hochgeschoss mit Aufzug, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Schöne Dienstleistungen... ruhig, hell und grün.

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Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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