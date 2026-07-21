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Wohnquartier Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35211
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ashtori HaPirhi, 14 Divinna

Über den Komplex

Sublime 3 Zimmer renoviert und komplett möbliert und geschmackvoll ausgestattet. Eckgebäude mit Aufzug, ruhig und grün. Schönes Wohnzimmer, 2 große Schlafzimmer, 2 Badezimmer und einen Balkon mit Blick auf die Straße. Wohn- und Wohnbereich mit vielen Geschäften.

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Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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